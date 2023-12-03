Aydın'da kaza: Motosiklet kamyona ok gibi saplandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet, kamyona ok gibi saplanırken ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da kaza: Motosiklet kamyona ok gibi saplandı

'da gerçekleşen kaza dün saat 18.00 sıralarında -Davutlar yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ç.D yönetimindeki motosiklet virajı alamayınca karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Motosikletin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Ç.D ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ç.D'nin sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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