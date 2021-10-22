Aydın'da otobüs istinat duvarında asılı kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak apartman bahçesine sürükledi.

Otübüsün ise istinat duvarının üzerinde asılı kaldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza, Çeltikçi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Morkent istikametine seyir halinde olan Zahir Birdal yönetimindeki otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan otomobil ve motosiklete çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil ve motosiklet, demir korkulukların kırılmasıyla apartman bahçesine düştü.

Otobüs ise istinat duvarı üzerinde asılı kaldı. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

Kazada yaralanan olmazken, otobüs, otomobil ve motosiklette büyük hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.