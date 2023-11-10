Aydın'da sel felaketi: Kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'da 5 Kasım Pazar günü etkili olan sağanak; Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Bölgede çok sayıda araç sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Demirçay Mahallesi'nde bir akrabalarının nişanına katıldıktan sonra otomobille dönüşe geçen Erhan Kavaklıçay (18), Hacer Alptekin (53) ve eşi Ali Alptekin (49) ile Güneyyaka Mahallesi'nde Nurten Sivritaş (70) sele kapılıp kayboldu.