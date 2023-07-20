Aydın’ın 21 mahallesinde şap karantinası

Aydın’ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde 21 mahalle, bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantinaya alındı. Karantina altına alınan mahallerdeki tüm büyükbaş hayvanlar aşılanmaya başlandı.

Aydın’ın 21 mahallesinde şap karantinası


’ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde şap alarmı verildi.

Nazilli'ye bağlı Kozdere, Demirciler, Kestel, Yalınkuyu, Güzelköy, Durasallı, Bereketli, Hamzallı ve Pirlibey ile Kuyucak'a bağlı Çobanisa, Pamukören, Yöre, Beşeylül, Pamucak, İğdecik, Kayran, Horsunlu, Azizabat, Başaran, Karapınar, Çamdibi olmak üzere 21 mahallede büyükbaş hayvan giriş, çıkışları yasaklanarak karantinaya alındı.

Nazilli ve Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesindeki veterinerler ise adı geçen kırsal mahallelerde bulunan besihanelerde ve hayvan damlarında bulunan büyükbaş hayvanları aşılama çalışmalarına başladı.

Karantina altına alınan mahallerdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılamalarının yapılacağı bildirildi.

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