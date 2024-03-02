Aydınlatma direklerine çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şemsettin G'nin kullandığı kargo kamyonu, İstanbul-İzmir Otoyolunun Saruhanlı ilçesi geçişinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direklerine çarptıktan sonra devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyondaki yolcu İsa D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ağır yaralı kamyon sürücüsü Şemşettin G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlandı.



Öte yandan kamyonun çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direklerine çarpan 2 otomobilde de hasar oluştu.

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