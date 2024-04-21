Aydınlatma lambası alev alev yandı

Düzce’de fırtınanın etkisi ile aydınlatma direğindeki ampul patladı. Alev alev yanan ampul ekipler tarafından söndürüldü.

Aydınlatma lambası alev alev yandı

Olay Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğinin tepesinde bulunan ampul rüzgarın etkisi ile patladı.

Alev alev yanmaya başlayan ampulden alev parçaları yola düşmeye başlayınca, bölgeye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler patlayan ampulü söndürdü.

Aydınlatma lambası alev alev yandı - 1

Elektrik ekipleri de aydınlatma direğinin elektriklerini keserken, bölgede polis ekipleri de güzergah üzerinde önlem aldı.

Elektrik ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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