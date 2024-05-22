Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında adı geçen polis müdürleri hakkındaki rapor tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen 84 sayfalık raporda, Sertçelik’in yurt dışına kaçışı ve ardından yakalanmasına ilişkin gerekli çalışma yapılmadığı ve özenin gösterilmediği değerlendirilmesine de yer verildi.



Tutuklu bulunan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Organize Şube Müdür yardımcısıyla birlikte, serbest bırakılan Organize Şube Müdürü hakkındaki görev ihmali ve görevi kötüye kullanma tespiti yapıldı, takdirin soruşurmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğu belirtildi.



Gizli tanığın, “Siyasilerin ismini vermem için bana baskı yapıldı.” iddiası sonrası resen başlatılan soruşturmayı 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet başsavcısı sürdürüyor.



Edinilen bilgiye göre; Serdar Sertçelik emniyet ya da savcılık sorgusunda kumpas iddiasına dair hiçbir beyanda bulunmadı.



Bu iddiaları firar ettikten sonra dile getirdi.



Elektronik kelepçeyle serbet bırakılan Sertçelik’in bir çorbacıda vurulduktan sonra konut ihlalinin tespit edildiği, savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı belirlenmişti.



Savcılığın, “Gerekiyorsa sedye ile getirin.” diye talimat verdiği ancak polis tarafından bunun karşılık bulmadığı, Serdar Sertçelik’in de yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.



Sertçelik 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle de gizli tanıklıktan çıkartıldı.



Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ise savcılık ifadesinde, Serdar Sertçelik’i ikna ederek Türkiye’ye getirmek için kayıtlardaki ifadeleri kullandığını öne sürdü. Ancak kaynaklar polisin dava aşamasında böyle bir görevi olmadığı ve tüm bu yaşananların görevi kötüye kullanma olduğu görüşünde.