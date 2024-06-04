Aykut Kaya kimdir? CHP'ye katılan Aykut Kaya kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Aykut Kaya, 1978 yılında Kayseri'de doğdu. İYİ Parti'nin 28. dönem Antalya milletvekilidir.



İlk ve ortaöğrenimini Antalya’nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.



2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili seçildi.



31 Mayıs 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti.



İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya CHP'ye katıldı. Kaya'ya rozetini CHP lideri Özel taktı.