Aykut Kaya kimdir? CHP'ye katılan Aykut Kaya kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Aykut Kaya, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. İYİ Parti 28. Dönem Antalya milletvekili olan Aykut Kaya, partisinden istifa ettikten sonra CHP'ye katıldı. CHP'ye katılan Aykut Kaya'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Aykut Kaya kimdir? CHP'ye katılan Aykut Kaya kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Aykut Kaya kimdir? CHP'ye katılan Aykut Kaya kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Aykut Kaya, 1978 yılında Kayseri'de doğdu. İYİ Parti'nin 28. dönem Antalya milletvekilidir.

İlk ve ortaöğrenimini Antalya’nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.

2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya seçildi.

31 Mayıs 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti.

İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya 'ye katıldı. Kaya'ya rozetini CHP lideri Özel taktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da 31 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum’da 31 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar tam gaz sürüyor

Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar tam gaz sürüyor

Avukat başından vurulmuş halde bulundu

Avukat başından vurulmuş halde bulundu

Ankara'da tonlarca ve litrelerce sahte ürün ele geçirildi

Ankara'da tonlarca ve litrelerce sahte ürün ele geçirildi

Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...