Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel, PKK terör örgütü ve FETÖ propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından tutuklanarak 1 yıl cezaevinde kalmış ardından tahliye edilmişti.
Anayasa Mahkemesi, gazeteci Yücel'in bireysel başvurusunu karara bağladı.
AYM, tutuklamanın hukuki olmaması sebebiyle Yücel'in ''kişi hürriyeti ve güvenliği'' ile ''basın ve ifade özgürlükleri''nin ihlal edildiğine karar verdi.
Mahkeme, Yücel'e 25 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
AYM'den Deniz Yücel kararı
NTV HaberTürkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Deniz Yücel'in ''kişi güvenliği hürriyeti'' ve ''basın özgürlüğü'' haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, Yücel'e 25 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel, PKK terör örgütü ve FETÖ propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından tutuklanarak 1 yıl cezaevinde kalmış ardından tahliye edilmişti.