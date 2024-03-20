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AYM'den profesörlük için yeni karar

Anayasa Mahkemesi (AYM) profesörlüğü yükselmek için 5 yıl gelir getirici meslekte bulunmama şartını hak ihlali saydı.

AYM'den profesörlük için yeni karar

(AYM) dikkat çeken bir karara imza attı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi doçentlik yapan iki doktorun profesörlük başvurusu, açtıkları muayenehanede mesai bitiminde çalışmalar ve gelir elde etmelerinden dolayı "ek şarta uymadıkları" gerekçesiyle kabul görmedi.

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Öğretim elemanlarının muayenehane açma hakkı olduğunun belirtildiği kararda, ek şartın kanuni dayanağının olmadığı vurgulandı.

Başvurucuların özel hayatına müdahale edildidiği hükmedildi.

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