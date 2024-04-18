AYM'den tabip subay kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) tabip subaylara ilişkin 15 yılı bitmeden ordudan ilişiği kesilenlerin bu süre tamamlanana kadar doktorluk yapamamalarını Anayasa'ya aykırı buldu.

AYM'den tabip subay kararı

(AYM) tabip subaylara ilişkin önemli bir karar aldı.

Mahkeme, tabip subayların ilişiklerinin kesilmesi sonrası mecburi hizmet süresini tamamlamadıkları için uzun yıllar özel sektör ya da kamuda görev yapamadığını hatırlattı.

Durumun, kişiler üzerinde büyük külfete yol açtığı vurgulandı.

Çalışma hakkı ve özgürlüğü ile kamu hizmetine girme hakkının ölçüsüz bir şekilde sınırlandığı belirtildi.

Yüksek Mahkeme, bu nedenlerle ilişik kesilmesi sonrası 15 yıllık zorunlu hizmet süresi beklemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

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