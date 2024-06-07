AYM'nin iptal kararına Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin "Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarabilir." dedi. Tunç, parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararı olduğunu vurgulayıp "Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir." ifadelerini kullandı.

AYM'nin iptal kararına Bakan Tunç'tan açıklama
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de anayasadan kaynaklanan yetkisidir.

Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmEsi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir.

HAKKARİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATAMASI

Terörle mücadelede birlik beraberlik içinde olmayız. Tatvan'da ve bazı belediyelere gördüğümüz devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımızın resminin birtakım beyanlarda bulunarak indirilmesi birliğimize yönelik saldırıdır. 

Tatvan'da da soruşturma açılmıştır.

Hakkarı Belediye Başkanı'na ilişkin olarak haklarında bir oruşturma ve kovuşturma olmuşsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddelerinde de anayasanın 127'inci maddesine dayanarak hakkında bir terör soruşturması varsa İçişleri Bakanı'na anayasadan kaynaklanan bu yetkiyle geçici olarak görevden alma yetkisi düzenlenmiştir.

Hakkari Belediye Başkanı hakkında terör soruşturması ve devam eden davası vardır. Milletin oylarıyla seçilen yerel yöneticiler, milletin kaynaklarını ve parasını millete aktarmak durumundadırlar. Terörle ilgili terör soruşturmaları ve kovuşturmalarına muhattap olurlarsa anayasamızın 127'inci ve Belediyeler Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddesinin uygulanması durumunda hiç kimsenin bu durumdan yakınmaması gerekir.

SERDAR SERTÇELİK'İN İADESİ

İade sürecini başlattık. Geçici tutuklama kararı verilmiştir. O süre içinde iade yargılaması gerçekleşecek ve o yargılama sürecinde de 'ye iadesi edileceğini umuyoruz.

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