Aynı AVM'de bir haftada 2'nci ölüm

Şişli'de bir AVM'nin 5'nci katından atlayan kadın, hayatını kaybetti. Aynı AVM'de bu hafta bir kişi daha intihar ederek hayatını kaybetmişti.

Aynı AVM'de bir haftada 2'nci ölüm

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan 'nin 5'inci katında, bir kafeteryadan çıkan Cansın Mayuk (32), korkulukları aşarak aşağıya atladı.

Kadının zemine düştüğünü gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Mayuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce de intihar teşebüsünde bulunduğu ögrenilen kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde aynı alışveriş merkezinde bir kişi daha yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...