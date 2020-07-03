Aynı fabrikada 11 yılda üçüncü patlama

Sakarya'daki havai fişek fabrıkasında patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı.



Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 2009 yılında meydana gelen patlamada1 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralanmıştı.



Son olarak Aralık 2014'te aynı fabrikadaki patlamada da 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi yaralanmıştı.



Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanısıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.



NTV WHATAPP HATTI GÖRÜNTÜLERİYLE PATLAMA