Aynı kaderi paylaşan iki arkadaş son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ta dün gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömeç köyü kanal yolunda 14 yaşındaki Umut Açar, dedesi T.A’ya ait 25 EF 558 plakalı otomobili izinsiz alıp, arkadaşı Volkan Başar (13) ile birlikte gezmeye çıktı. Açar, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Su dolu kanala uçan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı Volkan Başar, araçtan çıkamadı.



Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Umut ve arkadaşı Volkan, Kömeç köyü camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.