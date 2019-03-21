Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem İ, (43), aynı sokakta, kendisi gibi kırtasiye dükkanı işleten Mustafa İ.'yi (40) bıçakla yaraladı.



Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Birlikte dükkan işleten Adem ve Mustafa İ., tartıştı. Bunun üzerine Adem İ., kardeşinden ayrılıp, bir ay önce aynı sokağa kırtasiye dükkanı açtı.

Adem İ., bugün, işlerine engel olup, müşterilerini çaldığını öne sürdüğü kardeşinin dükkanını bastı. Burada çıkan tartışmada, Adem İ., kardeşini bıçakladı. Yaralanan Mustafa İ. de silahını çekip, kaçan ağabeyine doğru 5 el ateş etti.



Esnaf tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Olaydan yara almadan kurtulan Adem İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.