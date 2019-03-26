Erzurum’da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıldır eşi Ö.P’den ayrı yaşayan Seher Polat, sabah boşanma davası için adliyeye gitti.
Ö.P, adliye dönüşü çocuklarını görmek istediğini belirterek Seher Polat’ın bulunduğu eve gitti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Ö.P. tabancayla Seher Polat’ı 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü.
Olay sonrası kaçan Ö.P'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra kaçtığı güzergah belirlenen zanlı, Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan’ın da katıldığı nefes kesen operasyonuyla yol kenarında kıskıvrak yakalandı.
Ö.P. sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
Seher Polat’ın cesedi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.