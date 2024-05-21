Ayrıldığı kadının evinin kapısını ateşe verdi: Tutuklandı

Samsun'da 3 yıl birlikte yaşayıp ayrıldıkları kadının evinin kapısını ateşe veren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıldığı kadının evinin kapısını ateşe verdi: Tutuklandı

Olay, 'un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.Ö.(43) adlı kadın, 3 yıl birlikte yaşayıp 3 ay önce de ayrıldığı H.D.'nin (39) evinin kapısına gelip elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi kapıya döküp ateşe verip kaçtığını belirterek polise şikayette bulundu.

İlkadım ilçe Emniyet Müdürlükleri Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan H.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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