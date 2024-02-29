Ayşe’yi öldürdü, “gururlu hissediyor” paylaşımı yaptı: 1 gün sonraki mesajları dava dosyasına girdi

CİNAYETTEN 1 GÜN SONRA GÖNDERDİĞİ MESAJLAR DAVA DOSYASINA GİRDİ



Davanın 5’inci duruşması Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Ayşe Korur’un yakınları duruşma salonundaki yerlerini aldı.



Duruşmada, Gencay Korur’a ait telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda Gencay Korur’un telefon rehberinde “Aşkım” isimli kişiye yazdığı mesajda 10 Ağustos 2022 tarihinde cinayetten 1 gün sonra yazdığı mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:



Gencay Korur: Ayşe’yi öldürdüm, kaçıyorum



Aşkım: Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?



Gencay Korur: Olacağım



Aşkım: Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti.



Gencay Korur: Gidiyorum. Teslim olacağım.



Aşkım: Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır.



Gencay Korur: Ya salak salak konuşma öldü diyorum.



Tutuklu sanık Gencay Korur, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, “3 kızım da benden değil. Çocuklar benden değil. Eşim kimden hamile kaldı? DNA testi istiyorum.” dedi.

Korur'un savunmasının ardından, mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart’a erteledi.