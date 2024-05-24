Ayvacık açıklarında 7’si çocuk, 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 7’si çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 7’si çocuk, 41 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-28’, ‘TCSG-6’, ‘KB-4305’ ve ‘KB-4510’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 7’si çocuk toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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