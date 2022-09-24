Ayvacık açıklarında göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk 6 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ayvacık açıklarında göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk 6 ölü

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde 'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ayvacık açıklarında göçmen teknesi battı: 4'ü çocuk 6 ölü - 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...