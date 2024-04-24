Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

İlçede konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.



Bu bölgelere ulaşan "TCSG-905", "TCSG-6"ve "KB-115" ekipleri, 71 düzensiz göçmeni yakaladı.



Aralarında 20 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.



Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.



Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.