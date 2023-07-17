Ayvalık'taki yangında 6 hektar zarar gördü

Yeni Mahalle yakınlarındaki Cennet Tepesi eteklerindeki otlukta dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan alevler, çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, kilometrelerce uzaktan görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.