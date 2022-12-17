Az bulunan ilaçlara ihracat yasağı

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Piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verildi.
Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik.'' dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanı temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
İlaç yokluğunun giderilmesi için ilk adım olarak ilaç temininde euro kuru 7 lira 86 kuruştan, 10 lira 76 kuruşa çıkarılmıştı.