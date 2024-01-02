Azad Yılmaz kimdir? Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Azad Yılmaz, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Süper Kupa finalinin ardından yayınladığı küfürlü video sebebiyle gözaltına alınan Azad Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yanlış anlaşıldığını belirterek serbest bırakıldı. Peki, Azad Yılmaz kimdir? Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Azad Yılmaz kimdir? Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Azal Yılmaz, 6 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Azad Yılmaz, baba tarafından aslen Samsunludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla birçok kişinin dikkatini çeken Azad Yılmaz'ın 4 adet şarkısı bulunmaktadır.

Azad Yılmaz'ın servetinin büyük bir kısmı, sahibi olduğu Azad Holding'den kaynaklanmaktadır.

Azad Holding, inşaat, enerji, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding şirketidir ve Azad Yılmaz, bu holdingin kurucusu ve CEO'su olarak görev yapmaktadır.

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