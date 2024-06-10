Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’de | Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın davetiyle Türkiye ’ye geldi. Aliyev’i, Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. İki lider daha sonra Beştepe’de görüşmeye geçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDELERİ



Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi, 7,5 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. İki ülkenin hedefi bu hacmi 15 milyar dolara çıkarmak. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için bugünkü çalışma önemli kabul ediliyor.

Görüşmede, savunma alanında Türkiye’nin Azerbaycan’a sattığı ürünlerin çeşitlendirilmesi ve askeri eğitimlerin devam etmesine yönelik görüşmeler de ele alındı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da değerlendirilecek. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Koridoru’nun yeniden işler hale getirilmesi de masaya yatırıldı.