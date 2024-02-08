Aziz Valentine kimdir? (Valentine's day tarihçesi)

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?



İlk resmi Aziz Valentine günü Papa Gelasius tarafından 496 yılında 14 Şubat'ta ilan edildi.İsmini o zamanın şehitlerinin birinden alıyordu. Ama bunun hangi şehit olduğu konusunda net bir bilgi yok.



En yaygın açıklama Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde. Ancak bu dönemlerde yaşamış iki başka Aziz Valentine'in olduğu söylenmektedir.



Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 tarihinde Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.



1969 yılında kilise, takviminden Aziz Valentine Günü'nü çıkarmıştır.