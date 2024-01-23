Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay kaç yaşında, nereli?

Aziz Yeniay, yerel seçimler öncesinde Küçükçekmece'de oturan birçok kişinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olan Aziz Yeniay'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay kaç yaşında, nereli?

Aziz Yeniay, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Aziz Yeniay, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

1992 yılı ara seçimleriyle Güngören ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile aktif siyasi hayata başlayan Yeniay, sırasıyla Güngören, Esenler ve Zeytinburnu belediyelerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2004-2014 yıllarında iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini ifa eden Yeniay, evli ve 3 çocuğu bulunuyor.

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