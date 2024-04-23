B1 ehliyet sahiplerinin hangi araçları kullanabildiği, ehliyet sınavlarına hazırlık yapan sürücü adaylarının gündeminde yer alıyor. Farklı tiplerde birçok ehliyet bulunuyor ve sürücü adayları ise bu ehliyetlerin ne işe yaradıklarını merak ediyor. Peki, B1 sınıfı ehliyet nedir? B1 ehliyet sahipleri hangi araçları kullanabilir?

B1 EHLİYET NEDİR?

B1 sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyetin bir alt kategorisidir. B sınıfı ehliyet belirli bir kiloya kadar olan otomobil, kamyonet, traktör ve motor bisikletlerin kullanılmasına izin veren bir ehliyet türüdür.



B1 sınıfı ehliyet ise; net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen – yük taşıyanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen- ve motor gücü maksimum 15 Kw olan 4 tekerlekli motorları kullanmak için gerekli olan ehliyet türüdür.



B1 sınıfı ehliyet, B sınıfından ayıran en büyük fark, bu ehliyetin alınabilme yaşıdır. B1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir. Oysa B sınıfı ehliyet için asgari yaş sınırı 18'dir. B1 sınıfı ehliyetin de geçerlilik süresi 10 yıldır.



B1 SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?



B1 sınıfı ehliyet sadece bir araç tipini kapsamaktadır. Bu açıdan oldukça özel ve kısıtlayıcı bir ehliyet türüdür. B1 sınıfı ehliyet ancak şu şartları taşıyan motorları kullanabilir;



- Motor gücü 15Kw'ı geçmeyen,



- Net ağırlığı 400 kilogram olan, yük taşıyanlar içinse 550 kilogramı geçmeyen,



- 4 tekerleği olan.



- Bu kilo hesaplamasında, elektrikle çalışan motorlarda, elektrik bataryasının ağırlığı kilo hesabına katılmamaktadır.