Baba ile oğlunun kavgasında kan aktı

Esenyurt’ta bir kişi babasını vurdu.



Olay, geçen salı akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Çoşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.



Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile ateş etti.



Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı.