Baba ile oğlunun kavgasında kan aktı

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi tartıştığı babasını vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı baba hastanede tedavi altına alındı.

Baba ile oğlunun kavgasında kan aktı

Esenyurt’ta bir kişi babasını vurdu.

Olay, geçen salı akşam saatlerinde İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şiar T. yaşadığı dairede babası Çoşkun T. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Şiar T. babasına tabanca ile ateş etti.

Olay sonrası evden kaçan Şiar T. kayıplara karıştı.

Baba ile oğlunun kavgasında kan aktı - 1

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri evin içinde çalışma yaptı.

Çoşkun T’nin hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin Şiar T’yi arama çalışmaları devam ediyor.

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