Baba-oğul tartışmasında kan aktı: Oğul öldü, baba gözaltında

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan tartışmada kan aktı.

İddiaya göre, Kerim Türk (34) anne ve babasının yaşadığı eve alkollü şekilde gitti. Kerim Türk ve babası A.T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda Kerim Türk, babası A.T.’nin elindeki bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kerim Türk

Türk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri baba A.T.’yi gözaltına aldı.

Vücudunda derin bir bıçak yarası olmadığı öğrenilen şahsın kesin ölüm sebebi ise otopsi merkezinde yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.