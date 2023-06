Babalar Günü ne zaman kutlanacak? (2023 Babalar Günü hediye önerileri)

2023 Babalar Günü tarihi, babalarını ve eşlerini sevindirmek isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl belirli tarihlerde kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak?



2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?



Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.



BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.



Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.



Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.



1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.



1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ



En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,



Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,



Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,



Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,



Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,



Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,



Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,



Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer.