Babalar Günü'nde acı olay: Oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu

Adana'da serinlemek için denize giren bir kişi, su derinleşince çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğularak hayatını kaybetti, oğlu ise denizde kayboldu.

Anadolu Ajansı 21.06.2020 - 17:55 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 18:04

Babalar Günü'nde acı olay: Oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu

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Babalar Günü'nde Adana'dan acı haber geldi. Bir baba, denizde çırpınmaya başlayan oğlunu kurtarmaya çalışırken boğularak can verdi.

Karataş ilçesinde öğle saatlerinde babası Habip Karayiğit (40) ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı.

Habip Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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