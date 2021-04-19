Babasını öldürüp intihar etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde babasını evlerinde silahla vuran kişi intihar etti.



Aydoğmuş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2. katında birlikte yaşayan Seyit Ali (22) ile babası Osman Paytar'dan (65) haber alamayan yakınları eve geldi.



Eve girdiklerinde baba ve oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.



İlk incelemede baba ve oğlunun ateşli silahla öldüğü tespit edildi.



Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışma sonucu babasını silahla vuran Seyit Ali Paytar'ın aynı silahla intihar ettiği belirlendi.



AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazelerin götürülmesi sırasında anne Gülten Paytar ve iki kızı gözyaşı döktü. Cenaze nakil aracına yönelen kız kardeşler, tabutların bulunduğu bölümdeki araç kapaklarını açmaya çalıştı.



Görgü tanığı Halil Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini telefonla arayan Gülten Paytar'ın, evde bulunan oğlu Seyit Ali ile eşinden haber alamadığı için endişeli olduğunu söylediğini aktardı.



Anne Paytar'ın isteği üzerine eve gidip baktıklarını belirten Can, "Eve varınca biz de telefonla ulaşmaya çalıştık. Telefon sesi içeriden geliyordu. Bunun üzerine Gülten Hanım, 'Anahtar ayakkabının içinde olacak. Girin, eve bir bakın.' dedi. Biz de anahtarla kapıyı açıp girdik. Odada kan bere içinde yatıyorlardı. Polise ve sağlık ekibine haber verdik." diye konuştu.



Galericilik yapan baba ile oğlunun geçmişte sürekli kavga ettikleri, anne Gülten Paytar'ın da eşi ile tartışınca dün evden ayrıldığı, geceyi de evli kızının yanında geçirdiği öğrenildi.



