Babasının tartıştığı adamı ezerek öldürdü

Antalya’da bir kişi, babasının tartıştığı adamı minibüsle ezerek öldürdü. Gözaltına alınan Ahmad A. isimli kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Babasının tartıştığı adamı ezerek öldürdü

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’da bir kişi, babasının tartıştığı adamı ezerek öldürdü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçesindeki Altınova Menderes Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, gıda fabrikası çalışanı olduğu öğrenilen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı firmada çalıştıkları Yahya A. ile tartışıp kavga etmeye başladı.

Diğer işçiler tarafından taraflar ayrılırken, Yahya A. durumu oğlu Ahmad A’ya söyledi.

Babasının tartıştığı adamı ezerek öldürdü - 1

İşten çıkıp minibüsle olay yerine gelen Ahmad A., yolun karşısına geçen Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo’ya minibüsle çarparak kaçtı.

İhbarın ardından belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo’yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Bilal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmad A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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