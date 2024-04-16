Bağ evinde korkunç olay: Boşanmak isteyen karısını öldürüp intihar etti

Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Y.'nin dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.



Çiftin 2'si kız 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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