Bağ-Kur'da 7200 prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak? Bağ-Kur prim düşüşünde son durum

Bağ-Kur'lularda emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalar yapmıştı. O günden bu yana beklenti içinde olan vatandaşlar şimdi ise söz konusu duruma dair çalışmaların ne durumda olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, Bağ-Kur prim düşüsünde son durum...



BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.



BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLER



Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.



Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.