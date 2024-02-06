Bagajdaki yabani kuğular için 170 bin lira ceza

Otomobilin bagajında yapılan aramada 6 yabani kuğu bulundu.



Şüpheliler H.U, O.E. ve O. B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.



Edine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilere 170 bin lira idari para cezası uygulandı.



Yabani kuğular, doğal yaşam alanları olan Gala Gölü Milli Parkı'na salındı.

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