Bağcılar'da 10 metre yükseklikten düşen işçiyi kurtarıldı

Bağcılar'da Demirkapı Mahallesi 1652 Sokakta kalıp ustası Celal Başbuğa(45) inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybedip inşaat boşluğuna düştü.

Yaralanan Başbuğa bağırarak diğer çalışanlardan yardım istedi.



Olayın olduğu yere koşan diğer işçiler, Celal Başbuğa'yı gören durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi bulunduğu yerden alamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye merdivenin sepetine bağladıkları halat ile yaralanan Başbuğa’yı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunda kırık ve ezilmeler olan işçi, ambulans ile hastaneye götürüldü.