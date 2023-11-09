Bağcılar'da 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Batışehir Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.



Ardından yolun karşı şeridine geçen otomobil, burada 3 otomobile daha çarptıktan sonra durabildi.



Bu sırada aynı caddede seyreden servis midibüsü, araçlara çarpmamak için yavaşlayınca kontrolden çıkıp farklı bir aydınlatma direğine çarptı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 3 otomobil de midibüse çarpıp durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Araçlarda bulunan 12 kişi de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Bu arada kaza nedeniyle yoldaki trafik akışında aksamalar yaşandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin