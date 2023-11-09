Bağcılar'da 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Batışehir Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.
Ardından yolun karşı şeridine geçen otomobil, burada 3 otomobile daha çarptıktan sonra durabildi.
Bu sırada aynı caddede seyreden servis midibüsü, araçlara çarpmamak için yavaşlayınca kontrolden çıkıp farklı bir aydınlatma direğine çarptı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 3 otomobil de midibüse çarpıp durdu.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Araçlarda bulunan 12 kişi de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Bu arada kaza nedeniyle yoldaki trafik akışında aksamalar yaşandı.
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