Bağcılar'da 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul Bağcılar'da, 7 otomobil ile 1 midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı.

Bağcılar'da 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var

'un Bağcılar ilçesi Batışehir Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Ardından yolun karşı şeridine geçen otomobil, burada 3 otomobile daha çarptıktan sonra durabildi.

Bu sırada aynı caddede seyreden servis midibüsü, araçlara çarpmamak için yavaşlayınca kontrolden çıkıp farklı bir aydınlatma direğine çarptı.

Bağcılar'da 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 1

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 3 otomobil de midibüse çarpıp durdu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Bağcılar'da 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 2

Araçlarda bulunan 12 kişi de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bu arada kaza nedeniyle yoldaki trafik akışında aksamalar yaşandı.

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