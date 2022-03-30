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Bağcılar'da koca dehşeti: Sokakta komşusunu evde eşini öldürüp intihar etti

Bağcılar'da silahlı kişi, mahallede karşılaştığı komşusunu vurduktan sonra evine giderek önce eşini sonra da kendini vurdu. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kendini vuran öfkeli koca hastanede yaşamını yitirdi.

Haberler - İHA 30.03.2022 - 06:04

Bağcılar'da koca dehşeti: Sokakta komşusunu evde eşini öldürüp intihar etti

İddiaya göre, nalburda çalıştığı öğrenilen Ramazan Onat sokak ortasında tartıştığı komşusu Ahmet Kadir Çakır’ı silahla vurarak öldürdü. Ramazan Onat, komşusu Ahmet Kadir Çakır’a ateş ettikten sonra otomobiline binerek 500 metre uzaklıktaki evine geldi, kapıyı açan eşi Gülşen Onat’ı, silahla ateş ederek öldürdü. Eşini ve komşusunu öldüren öfkeli koca salona geçerek intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de nöbetçi Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cenazeler morga kaldırıldı.

Ramazan-Gülşen Onat çiftinin bir çocukları olduğu, çocuğun olay sırasında evde uyuduğu öğrenildi. Silah sesleri üzerine adrese giren komşuları, çocuğu muhafaza ederek dışarı çıkardı.

Gülşen Onat’ın resim öğretmeni olduğu öğrenildi Gülşen Onat’ın resim öğretmeni olduğu öğrenildi

Eşi ve komşusunu öldürerek intihar eden Ramazan Onat’ın nalburda çalıştığı, eşi Gülşen Onat’ın da resim öğretmeni olduğu öğrenilirken komşusu Ahmet Kadir Çakır’ın da Metris Cezaevi’nde gardiyan olduğu öğrenildi.

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramazan Onat’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emniyetin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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