Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırı: 1 polis şehit

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 18.07.2020 - 15:55

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırı: 1 polis şehit

İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.

Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı.

Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi.

Hayati tehlikesinin bulunan polis E.G şehit oldu.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonda S.B, O.I. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.

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