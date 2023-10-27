Bağcılar'da patlama sonrası yangın

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki hurdacıda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından dükkanda yangın çıktı. İçeride bulunan 5 işçi kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan 5 işçi olay yerindeki ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis dükkan ve çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.





