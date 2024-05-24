Bağcılar’da silahlı kavgada kan aktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavgada çok sayıda ev ve park halindeki araca kurşun isabet etti.

Bağcılar’da silahlı kavgada kan aktı

Bağcılar Yenigün Mahallesi 648 Sokak'ta silahlı iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine ateş etmeye başladı.

Silahlı kavga başka bir sokaktan son bulurken şüpheliler ara sokaklardan kaçarak uzaklaştı.

Bağcılar’da silahlı kavgada kan aktı - 1

Olayda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iki sokakta inceleme yaptı.

Yapılan incelemede çok sayıda ev ve araca kurşun isabet ettiğini tespit etti. Olay yerinde polis ekipleri 40 adet boş kovan ve 2 adet mermi tespit etti.

Polisler sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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