Bağcılar’da silahlı kavgada kan aktı

Olayda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iki sokakta inceleme yaptı.



Yapılan incelemede çok sayıda ev ve araca kurşun isabet ettiğini tespit etti. Olay yerinde polis ekipleri 40 adet boş kovan ve 2 adet mermi tespit etti.



Polisler sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.