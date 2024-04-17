Bağcılar’da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran şahıs, 2 kişiyi silahla vurdu. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, çevredeki 4 araca da mermi isabet etti.

Bağcılar’da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan motosikleti durduran Hakan Şükür P., motorsikleteki Doğukan Ş. ve arkasında olan Serhat T.’ye ateş açtı.

Açılan ateş sonrasında Doğukan Ş. ve Serhat T. yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan Hakan Şükür P., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına aldı. Saldırı sırasında olay yerindeki 4 araçta ve bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bağcılar’da silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı - 1

Gerçekleşen saldırıda aracı hasar gören Burak Özkaya, "Aradılar beni çatışma çıkmış dediler. 4 tane arabaya mermi gelmiş. Arabalarda zarar var, bir de kuaföre mermi gelmiş" dedi.

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