Bahar Candan kimdir, neden cezaevine girdi? (Bahar Candan hakkındaki iddialar)

Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. 2023 kasım ayından bu yana cezaevinde olan Bahar Candan'ın hakkında hazırlanan iddianame kapsamında 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Peki, Bahar Candan kimdir, neden cezaevine girdi?

Bahar Candan kimdir, neden cezaevine girdi? (Bahar Candan hakkındaki iddialar)

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir.

Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Perignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.

BAHAR CANDAN NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, 2023 kasım ayında tutuklandı.

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

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