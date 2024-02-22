Bahar dizisinin konusu ne, hangi gün yayınlanıyor?

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" ekran macerasına başladı.
Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” her perşembe akşamı izleyicilerle buluşuyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
BAHAR DİZİSİ KONUSU
Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan "kusursuz" görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.
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