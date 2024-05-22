Bahar Kaban cinayetinin şüphelisi polisten kaçarken öldü: Hem kendini hem polisi vurdu

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağı çıkışında polisin şüphelenerek kimlik kontrolü yaptığı Gökhan Yıldız (36), ağabeyi Y.Y.'ye (39) ait kimliği gösterdi. Kimliğin başka birine ait olduğunun fark edilmesiyle Gökhan Yıldız kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Gökhan Yıldız, bu sırada belindeki silahı çekmeye çalıştı.



HEM KENDİNİ HEM POLİSİ VURDU



Polislerin silahı almaya çalışması üzerine yaşanan arbede sırasında silahın ateş alması sonucu Gökhan Yıldız ve polis memuru E.B.(39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kendi silahıyla ağır şekilde yaralanan Gökhan Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahar Kaban'ın cinayet zanlısı olarak aranan Gökhan Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada olay sırasında yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 21.05.2024 tarihi saat: 22.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Metrobüs durağı çıkışında meydana gelen olayla ilgili olarak; G.Y.(36) isimli şahıs şüphe üzerine durdurulmuş, şüpheli şahsın abisi Y.Y.(39)'ye ait olan kimliği ibraz etmiş, farklı kimlik olduğunun anlaşıldığı sırada G.Y. isimli kişi kaçmaya başlamış, kişi kaçmasına fırsat verilmeden yakalandığı sırada belinden silah çıkarmaya çalışmış, görevlilerin silahı almak istemesi üzerine yaşanan boğuşma sırasında polis memuru E.B.(39) ve şüpheli G. Y. yaralanmış, G.Y. hayatını kaybederken polis memurunun durumunun ağır olmadığı anlaşılmıştır. Şüpheli kişinin yapılan sorgulamasında; 4 adet suç kaydı olduğu, 16.05.2024 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen maktül B.K.(29) isimli kişinin öldürülmesi olayının firari şüphelisi olduğu ve aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.