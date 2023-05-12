Bahçeli: Açık hesap sandıkta görülecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Karaman mitinginde konuştu.

Millet İttifakı'nı ve onları desteklediğini belirttiği Batı medyasını eleştiren Bahçeli, ''Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun iradesine ipotek koymuştur. İngiliz The Economist dergisi 'Erdoğan gitmeli.' diyormuş. Bu haçlı dergisine kimin gideceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir.'' ifadesini kullandı.

Son günlerde ABD ve Avrupa Birliği'nin çoğunluktaki ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istediklerini ve onu yeneceklerini söylediklerini kaydeden MHP lideri, ''Anadolu'nun çocuğu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirttirmeyiz onu siyasi hayattan sildirmeyiz ve onu tekrar Recep Recep Recep diye cumhurbaşkanı yapacağız.'' diye konuştu.

''AÇIK HESAP PAZAR GÜNÜ SANDIKTA GÖRÜLECEKTİR''



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Açık hesap pazar günü sandıkta görülecektir. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiğidir. Bir oyunuzu MHP'ye bir oyunuzu da cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek olacak mısınız? Bu 'Evet'ler karşısında helal olsun diyorum. Yavrularımızı yetim bırakan katiller İYİ Parti ile hedef birliği içindedir.

''FETÖ, KILIÇDAROĞLU'NA SİPER OLMUŞTUR''

PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir, FETÖ, Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun iradesine ipotek koymuştur. İngiliz The Economist dergisi 'Erdoğan gitmeli.' diyormuş. Bu haçlı dergisine kimin gideceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir.

''TÜRKİYE'YE YÖN VEREMEZLER''

Türkiye'ye yön veremezler. Türkiye düşmanları tefeciler karanlık lobiler İslam karşıtları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş durumdalar.

''TÜRKİYE'YE TUZAK KURANLAR 14 MAYIS'TA ALT EDİLECEKTİR''

Terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Teslim olmayacağız. Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecektir. Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur.

''YA 'YURDUM' DİYECEĞİZ YA DA YOKLUĞA MAHKUM OLACAĞIZ''

Ya 'yurdum' diyeceğiz ya da yokluğa mahkum olacağız. Mandacılara ya boyun eğeceğiz, ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız. Demokratik hesaplaşmaya sadece 2 gün kalmıştır.



''ANADOLU'NUN ÇOCUĞU OLAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YEDİRTTİRMEYİZ''

Son günlerde ABD, Avrupa Birliği'nin çoğunluktaki ülkeleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar onu yeneceklerini söylüyorlar. Hans Jony Hanry kim olursanız olunuz Anadolu'nun çocuğu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirttirmeyiz onu siyasi hayattan sildirmeyiz ve onu tekrar Recep Recep Recep diye cumhurbaşkanı yapacağız.''