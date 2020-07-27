Bahçeli: Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir

SON DAKİKA HABERİ: MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır. Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir'' dedi.

ntv.com.tr 27.07.2020 - 18:39

Bahçeli: Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Atatürk'e beddua değil, dua edilir"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır.
Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir'' açıklamasında bulundu.

Bahçeli sözlerine şunları da ekledi:

''Atatürk’e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür, Türkiye’yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır. Hilafet tartışmalarını böylesi nazik bir ortamda kızıştıranlar ise Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir bühtan içindedir''

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